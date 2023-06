PSG : L'incroyable dégringolade de Kylian Mbappé

Thibault Morlain

A 24 ans, Kylian Mbapép est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Un statut qui s'est d'ailleurs accompagné ces derniers mois du statut ayant la valeur marchande la plus importante. Mais voilà que cela ne serait plus le cas pour l'attaquant du PSG. Mbappé a d'ailleurs bien reculé dans ce classement.

Pour recruter Kylian Mbappé à l'AS Monaco, le PSG avait déboursé la somme de 180M€. Depuis, l'international français n'a fait que confirmer son talent. De quoi faire monter sa cote et il avait notamment été question d'une offre de plus de 200M€ du Real Madrid. Mais quid aujourd'hui de la valuation de Mbappé ? Etant donné qu'il n'a plus qu'un an de contrat au PSG, le crack de Bondy est loin d'être le joueur le plus cher du monde.

Mbappé... 10ème joueur le plus cher du monde ?

Dans son étude hebdomadaire, l'Observatoire du football a classé les joueurs à plus haute valeur marchande. Si Kylian Mbappé est déjà apparu en tête de ce classement, ce n'est aujourd'hui plus le cas. Le joueur du PSG est d'ailleurs loin de la première place puisqu'il est seulement... 10ème. Le champion du monde 2018 est ainsi actuellement estimé à 163,2M€ du fait qu'il est dans sa dernière année de contrat à Paris.

Haaland tout en haut du classement devant Vinicius

Quid alors du reste du classement ? Qui est devant Kylian Mbappé ? A la 9ème place, on retrouve Phil Foden (Manchester City) avec une valeur de 166,8M€. Viennent ensuite Jamal Musiala (170,2M€ - Bayern Munich), Gavi (174,1M€ - FC Barcelone), Pedri (178M€ - FC Barcelone), Rodrygo (184,5M€ - Real Madrid), Jude Bellingham (190,2M€ - Borussia Dortmund). Et pour ce qui est du podium, Bukayo Saka (Arsenal) se classe 3ème avec une valeur de 195,8M€. Vinicius Jr (196,3M€ - Real Madrid) est lui 2ème et tout en haut se trouve Erling Braut Haaland (Manchester City), estimé à 245,1M€.