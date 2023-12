PSG : L’improbable coup de gueule de Luis Enrique, Mbappé lui donne tort

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a arraché le point du match nul contre le Borussia Dortmund (1-1), un résultat suffisant pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mais frustrant compte tenu du scénario du match. Luis Enrique a eu du mal à se contenir sur son banc, notamment sur une occasion qui aurait pourtant pu changer la physionomie de la rencontre.

Nouvelle rencontre rageante pour le PSG. Comme face à Newcastle, les hommes de Luis Enrique ont eu les occasions mais ont souffert d’un manque de réalisme sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), alors qu’une victoire était nécessaire pour prendre la première place du groupe F. Ainsi, le club de la capitale termine la phase de poules de la Ligue des champions derrière son adversaire, avec 8 points au compteur. Une partie particulièrement frustrante pour Luis Enrique.

Luis Enrique s’agace contre Lucas Hernandez

Dans sa zone, Luis Enrique n’a pas caché son agacement sur certaines actions du match, comme lorsque Lucas Hernandez a préféré dégager devant avec un ballon long plutôt que temporiser avec une passe courte. Pourtant, l’action aurait pu amener le PSG à ouvrir le score.

