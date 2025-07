PSG : Les adieux déchirant d’une star…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par le PSG entre 2015 et 2022, Angel Di Maria a laissé une trace indélébile à Paris, mais plus globalement en Europe. Et El Fideo vient d’annoncer son départ du Vieux Continent puisqu’il va rejoindre son club formateur Rosario Central. L’occasion de faire des adieux déchirants au football européen.

Arrivé en Europe en 2007 lorsque Benfica décidait de le recruter en provenance de Rosario Central, Angel Di Maria a connu une carrière très riche sur le Vieux Continent. Après le club portugais, il a effectivement évolué quatre saisons au Real Madrid avant de connaître son seul vrai échec à Manchester United. Il se relancera ensuite de façon brillante au PSG où il restera 7 ans. Entre 2015 et 2022, El Fideo va régaler les Parisiens et il est considéré comme une légende du club de la capitale. Et après des courts passages à la Juventus et un retour à Benfica, Angel Di Maria quitte l'Europe pour boucler la boucle à Rosario Central. Avec des adieux déchirants.

Angel Di Maria fait ses adieux à l'Europe « Aujourd’hui, il est temps pour moi de rentrer à la maison ; ma carrière en Europe touche à sa fin. De nombreuses années se sont écoulées, j’ai connu plusieurs clubs, et je pars comblé grâce à tant d’expériences inoubliables. Cela fait 18 ans que je suis en Europe, où j’ai non seulement eu la chance de vivre dans de magnifiques villes, mais aussi de faire partie de grands clubs, de rencontrer des personnes formidables et de me faire des amis qui resteront à jamais dans mon cœur. Chaque moment incroyable que j’ai vécu m’a forgé et m’a fait devenir celui que je suis aujourd’hui », écrit El Fideo sur ses réseaux sociaux avant de poursuivre.