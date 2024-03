PSG : Le Qatar vend la mèche pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, l’avenir du Qatar au PSG fait parler. Plusieurs rumeurs ont fait état d’un désengagement de QSI à moyen terme. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi semble se projeter sur le long terme avec le club de la capitale, et ambitionne de remporter la Ligue des champions dans le futur avec le PSG.

Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar a régulièrement été annoncé sur le départ, notamment après la Coupe du monde 2022, organisée par les Qataris. L'arrivée d'Arctos Partners dans le capital, à hauteur de 12,5%, a également relancé ces rumeurs. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi, interrogé sur les ambitions du PSG, se projette clairement sur le futur du club de la capitale.

Al-Khelaïfi se projette avec le PSG

« Écoutez, la Ligue des champions c’est une longue histoire. Nous en parlerons peut-être à l’avenir. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l’avenir. Une équipe qui peut vraiment jouer ensemble pendant encore six à huit ans. Nous avons la plus jeune équipe des quarts de finale. Nous avons la plus jeune équipe parmi les dix meilleurs clubs européens. Ça nous rend fier, et c’est vraiment génial que nous soyons en train de suivre cette stratégie avec des jeunes joueurs, Français aussi, pour accomplir le maximum. Tout le monde a vu le dernier match », affirme le président du PSG au micro de RMC , avant de revenir sur la victoire contre la Real Sociedad.

La Ligue des champions, une ambition, pas une obsession