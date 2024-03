Mbappé : Le vestiaire du PSG valide le choix de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu’il a annoncé son départ du PSG en interne, Kylian Mbappé joue beaucoup moins en Ligue 1. Dimanche, contre Reims, l’attaquant français a par exemple débuté sur le banc. Un choix qui fait beaucoup parler mais que Danilo Pereira valide.

Cela fais désormais un peu plus d'un mois que Luis Enrique a pris la décision de ne plus faire de Kylian Mbappé l'un des joueurs majeurs de son équipe. L'attaquant français n'est plus titulaire indiscutable en Ligue 1. Dimanche, il était encore une fois sur le banc au coup d'envoi de la rencontre face à Reims. Mais ce choix semble convenir à Danilo Pereira.

«Le coach a confiance en tous les joueurs»

« Je pense que le coach a confiance en tous les joueurs. Kylian sur le banc, c’est aussi parce qu’il y a beaucoup de matches avec la Ligue des champions et la Coupe de France qui arrive », assure celui qui était capitaine du PSG dimanche, au micro de Canal+ , avant de poursuivre.

«C’est normal d’être sur le banc des fois»