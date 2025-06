PSG : Le Qatar quitte Paris, c’est validé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, les dirigeants qataris du PSG souhaitent bouger du Parc des Princes, et faire construire un nouveau stade. Alors qu’à Poissy (Yvelines), le site de Stellantis pourrait être élu pour ce gros projet, Michel Prost, ancien joueur du club parisien et salarié au sein de l’ancienne usine estime qu’il s’agit de l’endroit idéal pour QSI.

« J’aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l’aime. Si je décide avec mon cœur, je dis : “on ne part pas”. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort, lâche le président qatari sur RMC ce jeudi. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n’a pas d’autre solution. Si c’est acté ? On va partir. On n’a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix. C’est une décision de la ville parce qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut dans le stade. » En novembre 2024, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi confirmait que les dirigeants parisiens souhaitaient quitter le Parc des Princes.

Le PSG à Poissy sur un ancien site de Stellantis ? Face à de nombreux refus de la part de la mairie de Paris, le PSG cherche désormais à choisir un site afin de bâtir son futur stade. Si plusieurs candidatures ont été retenues, la future antre parisienne pourrait trouver refuge à Poissy (Yvelines), au sein de la même ville qui accueille le centre d’entraînement donc. Joueur du PSG de 1970 à 1972, puis employé dans l’usine de Stellantis, où se situe le site de construction, Michel Prost s’est exprimé sur la possibilité de voir le PSG débarquer à Poissy.