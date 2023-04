PSG : Le Qatar prend une décision hallucinante, il sort la sulfateuse

Arnaud De Kanel

Le PSG baigne dans la polémique cette saison. Cette fois-ci, les décideurs parisiens se sont attirés les foudres de leurs propres supporters en leur envoyant un mail rappelant les règles de tenues en tribune Boulogne. Les membres de divers groupes de fans ont fait part de leur mécontentement, Daniel Riolo aussi.

Cette saison restera gravé dans le marbre pour le PSG et pas forcément pour des bonnes raisons. Le désordre règne dans le club de la capitale qui enchaine les polémiques et les mauvais résultats. La fracture avec ses supporters se consomme également puisqu'après avoir pris la décision d'entamer des démarches pour quitter le Parc des Princes et rejoindre le Stade de France, le Qatar a envoyé un mail aux différents fans clubs du PSG afin de les avertir de la mise en place de nouvelles règles en tribune. Par exemple, il sera interdit de regarder un match debout en tribune Boulogne. Si ces consignes venaient à ne pas être respectées, le PSG « se réserve de mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters Ultras ». Un message qui a suscité l'indignation de Daniel Riolo.

Mercato : Le PSG va se séparer d'un crack, une destination dévoilée ! https://t.co/jdMFApR2v7 pic.twitter.com/JxrKWNzlRp — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

«C'est une honte, c'est un scandale monumental !»

« C'est un scandale absolu. Ce qui est déjà un scandale à la base, si pendant quelques années entre 2011 et 2014 on a voulu dire qu'il n'y a qu'une seule tribune au Parc des Princes en raison de ce qu'il s'est passé, très bien. Mais qu'on ne cherche pas à créer un écho à la tribune Auteuil en réanimant Boulogne... Mais là ils vont encore plus loin ! On veut flinguer les gens ! On leur dit : "tu ne te lèves pas, tu ne chantes pas, tu t'habilles de cette façon", mais c'est une honte, c'est un scandale monumental ! », s'est indigné Daniel Riolo dans l'After Foot , avant de poursuivre.

«On ne peut pas dire aux gens quoi faire»