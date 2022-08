Foot - PSG

PSG : Le message fort de Renato Sanches pour Galtier

Publié le 14 août 2022 à 22h00 par Thibault Morlain

Nouvelle aventure pour Renato Sanches. Après le LOSC, le Portugais a décidé de s’engager avec le PSG. Un transfert qui lui permet de retrouver Christophe Galtier, son ancien entraîneur chez les Dogues. Lui aussi a passé un énorme cap dans sa carrière en signant au PSG et Renato Sanches a tenu à lui adresser un message très fort.

Depuis quelques jours maintenant, Renato Sanches est un joueur du PSG. Le Portugais a d’ailleurs soigné sa grande première sous ses nouvelles couleurs. Ce samedi, à peine entré en jeu contre Montpellier, Renato Sanches a marqué un but. Une première réussie pour le protégé de Christophe Galtier qui a d’ailleurs soutenu son entraîneur dans cette toute nouvelle aventure.

Mercato - PSG : Renato Sanches envoie un gros message après son transfert https://t.co/HIL2WXgauZ pic.twitter.com/c0dpht7XRD — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

« Galtier a beaucoup d’expérience »

Christophe Galtier est lui aussi arrivé au PSG cet été. Un énorme défi pour le natif de Marseille. En sera-t-il capable ? Pour Canal Football Club , Renato Sanches a assuré à propos de Galtier : « Galtier peut-il une équipe pleine de stars ? Oui complètement. Il a beaucoup d’expérience, il a entraîné beaucoup d’équipe, il sait comment emmener les joueurs avec lui, il sait comment leur parler. Je ne pense pas que ce soit un problème ».

Un transfert influencé par Galtier ?