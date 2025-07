PSG : «Le meilleur du monde» a signé !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Achraf Hakimi a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2029 avec le PSG en février dernier, fixant ainsi son avenir avec le club de la capitale. Le latéral droit marocain a d'ailleurs prouvé qu'il était désormais une référence mondiale en remportant notamment la Ligue des Champions avec le PSG, et Maxime Lopez lui déclare sa flamme.

«Hakimi, le meilleur latéral droit du monde aujourd'hui »

L'ancien milieu de terrain de l'OM, qui évolue aujourd'hui au Paris FC, s'enflamme pour Hakimi : « Achraf, c'est le meilleur latéral droit du monde pour moi aujourd'hui. C'est la première année où je suis arrivé en Italie ce maillot. Il a fait un an et puis il est parti après au PSG. Je le connais depuis que j'ai 15 ans. Quand il était au centre de formation du Real Madrid, je suis un très bon ami de Luca Zidane, le fils, et on se croisait en tournoi. Ca fait des années qu'on se connaît », confie Lopez.