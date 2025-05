PSG : «Le grand spectacle» annoncé en direct !

Lors du media day organisé à dix jours de la finale de Ligue des Champions, Luis Enrique s’est présenté face à la presse. L’occasion pour le coach du Paris Saint-Germain de répondre aux questions, mais surtout de parler de son futur adversaire, l’Inter.

« J'aime beaucoup l'Inter »

« Ils pressent, ils défendent haut et bas, ils ont Thuram et Lautaro et ils ont différentes variantes de jeu. C'est une vraie équipe, c'est une équipe dans laquelle chacun fait son travail pour le collectif, avec de bons joueurs individuels mais beaucoup d'humilité et la capacité de jouer le ballon » a reconnu Luis Enrique. « Ils savent très bien faire ce qu'ils font et je pense que ce sera une finale très ouverte et très disputée et très belle à regarder pour tous les fans de l'Inter et du PSG, mais aussi pour le football en général. J'aime beaucoup l'Inter, ils mettent toujours beaucoup de joueurs en position de marquer, ce sera un grand spectacle ».