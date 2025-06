PSG : Le grand changement annoncé par Dembélé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG peut compter sur un nouvel Ousmane Dembélé, devenu l’un des cadres du vestiaire cette saison, en plus d’être le leader de l’attaque. Un rôle qui diffère de l’image qui était la sienne au FC Barcelone, où l’attitude et le physique du joueur étaient pointés du doigt. L’international français reconnaît avoir opéré un gros changement.

Pointé du doigt pour son comportement et ses pépins physiques à répétition, Ousmane Dembélé s’est métamorphosé au Paris Saint-Germain. A 28 ans, l’international français est devenu l’un des cadres de Luis Enrique et totalise 49 apparitions toutes compétitions confondues. Interrogé par France Football, Ousmane Dembélé s’est prononcé sur les changements opérés dans sa carrière.

« J'ai changé beaucoup de choses dans mon quotidien » « C'est normal quand tu prends un peu d'âge. Je ne suis plus tout jeune, j'ai 28 ans maintenant. Plus les années passent, plus tu mûris, plus tu es posé. En plus, si tu as des responsabilités, c'est encore mieux. J'ai changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Sur le terrain et en dehors, avec mon préparateur physique, les kinés. Ça m'a permis d'être beaucoup plus performant, en particulier ces deux dernières années », explique le numéro 10 du PSG, n'oubliant pas de mentionner le rôle de Luis Enrique dans cette métamorphose : « Le coach est venu me parler en début de saison. Il m'a dit que je devais montrer l'exemple aux plus jeunes, que c'était moi le premier défenseur de l'équipe. Le message est passé. Du début jusqu'à la fin de la saison, j'ai tout fait pour aider l'équipe à gagner des titres. »