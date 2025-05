PSG : Le craquage d’un joueur aux États-Unis !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le PSG, Clément Chantôme a connu plusieurs coachs. Et avec certains, le ton a pu monter. L'ancien milieu de terrain est revenu sur sa relation tumultueuse avec Antoine Kombouaré, arrivé dans la capitale française en 2009. Entre les deux, la tension était palpable jusqu'à un stage organisé aux Etats-Unis.

Invité de PSG Originals, Clément Chantôme a raconté son passage au PSG. Avec honnêteté, il est revenu sur ses débuts difficiles avec Antoine Kombouaré, arrivé au club en 2009 pour remplacer Paul Le Guen.

« Une catastrophe absolue »

« La première année avec Antoine est une catastrophe absolue, on en rigole aujourd’hui. Je ne sais pas ce qu’il avait contre moi. Et ça s’est décanté aux USA » a confié l’ancien milieu de terrain. Au cours d’un stage aux Etats-Unis, Chantôme avait vidé son sac au cours d’un bref entretien.

L'attitude de Chantôme a plu à son entraîneur

« On faisait une sorte de tournée, on est parti à New-York puis à Chicago. Et là-bas, il fait des entretiens avec chacun des joueurs. Il fait par ordre alphabétique et celui qui passe après moi c’est Ludovic Giuly. Je l’appelle en lui disant que ça allait durer deux secondes. Je rentre, je luis dis ses quatre vérités et je sors. Je n’attends même pas sa réponse. Et il a adoré. On est reparti de zéro » a déclaré Chantôme.