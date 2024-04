PSG : Le Barça réagit pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Le PSG - Barcelone a, comme les quarts de finale de mardi soir, tenu toute ses promesses. Au Parc des princes, le FC Barcelone s’est imposé sur le score de 3 buts à 2 grâce notamment au travail défensif effectué par les joueurs du Barça et au fait qu’ils ont su contenir Kylian Mbappé. Une performance saluée par l’entraîneur Xavi Hernandez.

Le PSG a accueilli le FC Barcelone au Parc des princes mercredi soir dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions. Comme ce fut le cas la veille entre le Real Madrid et Manchester City (3-3) ainsi qu’Arsenal et le Bayern Munich (2-2), il y a eu une pluie de buts à Paris. Néanmoins, la rencontre ne s’est pas soldée par un match nul.

Le Barça gagne à l’extérieur et prend un avantage sur le PSG pour les demi-finales

En effet, malgré l’ouverture du score du FC Barcelone du pied de Raphinha, le PSG est parvenu à égaliser par le biais d’Ousmane Dembélé, son deuxième but de la saison, puis a pris l’avantage grâce à Vitinha. Néanmoins, Raphinha a doublé la mise par la suite et Andreas Christensen a scellé la victoire blaugrana à l’extérieur à six jours du second acte à Montjuic. Pour Xavi Hernandez, bien que ses hommes ont remporté la première bataille, le PSG reste en position idéale . « Le PSG est toujours favori comme je l’ai dit, ils ont beaucoup d’options, beaucoup de joueurs, un grand entraîneur, beaucoup de chances de gagner ».

«Jules Koundé et Ronald Araujo l’ont bien géré»