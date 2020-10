Foot - PSG

PSG : Kurzawa lance un avertissement après Basaksehir !

Publié le 28 octobre 2020 à 22h05 par A.D.

Opposé à Basaksehir ce mercredi soir, le PSG s'est imposé grâce à un doublé de Moise Kean. Malgré cette victoire, le club de la capitale est loin d'avoir joué à son plus haut niveau selon Layvin Kurzawa.