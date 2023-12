PSG : L'avenir de Zaïre-Emery chamboulé par le clan Mbappé ?

Thibault Morlain

Aujourd'hui au PSG, Warren Zaïre-Emery voit son avenir faire beaucoup parler. On évoque avant tout une prolongation de contrat pour le prodige du club de la capitale. Un dossier géré par la direction parisienne et l'agent de Zaïre-Emery, Jorge Mendes. Mais voilà que le Portugais aurait du soucis à se faire à cause du clan Mbappé.

Nouveau joyau du PSG, Warren Zaïre-Emery ne partira pas de sitôt. Comme le10sport.com vous l'a révélé, tout est réglé pour la prolongation du milieu de terrain parisien. Un accord total a été trouvé, ne reste maintenant plus qu'à trouver le bon moment pour annoncer la grande nouvelle.



Transferts : Mbappé est passé à l’action pour le mercato du PSG ! https://t.co/0CEFzX4JB4 pic.twitter.com/Y2RkALLAqS — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« Le clan Mbappé cherche à le récupérer »

Agent de Warren Zaïre-Emery, Jorge Mendes s'est donc occupé de cette prolongation de contrat. Mais à l'avenir, le prodige du PSG pourrait changer de représentant. Pour passer dans le clan Mbappé ? Au micro de L'After Foot , Daniel Riolo a révélé : « Attention il y a de la concurrence (pour s’occuper de Zaïre-Emery). Le clan Mbappé cherche à le récupérer ».

Jorge Mendes s'enflamme pour Zaïre-Emery