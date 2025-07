PSG : Laure Boulleau balance tout sur l’arrivée du Qatar !

C’est en 2011 que le PSG a été racheté par le Qatar. Une nouvelle ère qu’on a pu vérifier avec les arrivées de nombreuses stars pour des sommes folles au sein de l’équipe masculine. Mais voilà que chez les féminines du PSG, cette arrivée des Qataris a également été synonyme de grands changements. Joueuse parisienne à l’époque, Laure Boulleau a donc vu cela aux premières loges.

« On a complètement upgradé mon niveau d’entraînement »

« Par contre ce qui a vraiment changé c’est que je m’entrainais le matin ou l’après-midi, qu’on avait un déjeuner sur place. On a eu un centre d’entrainement dédié. On a pu recruter des meilleures joueuses internationales. On a complètement upgradé mon niveau d’entraînement, ce qui m’a permis d’atteindre l’équipe de France A plus rapidement et régulièrement », a poursuivi Laure Boulleau.