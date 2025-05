PSG : L'annonce étonnante à Marseille !

Après avoir échoué en 2020, le Paris Saint-Germain est de retour en finale de la Ligue des Champions et espère bien remporter le premier titre de son histoire. Mais l’Inter est revancharde, puisque les hommes de Simone Inzaghi ont toujours en travers de la gorge leurs défaite de 2023.

La pression monte avant la finale de Munich. Après un parcours admirable, le PSG et l’Inter ont gagné le droit de se disputer la Ligue des Champions cette saison, avec une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà palpitante. Et Luis Enrique voudra sans aucun doute écrire son nom dans l’histoire du club parisien, qui n’a jamais remporté le prestigieux titre européen.