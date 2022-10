Foot - PSG

PSG : La très grosse confidence de Lionel Messi

Publié le 6 octobre 2022 à 23h00

Jules Kutos-Bertin

Après une première saison difficile avec le PSG, Lionel Messi a fait un retour fracassant. Etincelant sur la pelouse du Benfica Lisbonne, l’international argentin a confirmé sa très grande forme. Interrogé sur son style de vie, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas hésité à développer ce sujet, expliquant qu’il était « normal, comme tout le monde ».

Après plus de vingt ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi a quitté la Catalogne à l’été 2021. Face aux difficultés financières, le club catalan a dû renoncer à la prolongation de son légendaire numéro 10. Résultat, l’international argentin a filé gratuitement au PSG. Un coup énorme réalisé par le club de la capitale qui pensait, à cet instant, récupérer une arme fatale pour aller gagner la Ligue des Champions. Mais sous le maillot du PSG, Lionel Messi n’a été que l’ombre de lui-même pour sa première saison.

Revoilà le vrai Messi

Heureusement, depuis la reprise, l’ancien joueur du FC Barcelone a retrouvé son meilleur niveau. Encore buteur mercredi contre le Benfica Lisbonne, Lionel Messi a des statistiques plus que correctes avec huit buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues. Un début de saison canon qui ravit le PSG qui tentera de le prolonger dès 2023. A moins de deux mois d’une Coupe du Monde qui devrait être sa dernière, Lionel Messi s’est confié plus longuement pour Star +, notamment sur son style de vie.

«Je suis normal, comme tout le monde»