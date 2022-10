Foot - PSG

PSG : Dans la tourmente, le clan Al-Khelaifi monte au créneau

Publié le 6 octobre 2022 à 20h30

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaifi est cité dans une polémique entourant le Mondial au Qatar dans laquelle il aurait menacé un homme d’affaires français retenu en captivité pendant neuf mois au Qatar. L’entourage du patron du PSG s’est défendu.

Nasser Al-Khelaifi dans la tourmente ? Le nom du président du PSG serait cité dans des documents compromettants lié à l’attribution de la Coupe du monde du Qatar et à de la corruption. Un scandale a éclaté ces derniers jours après la révélation d’une potentielle captivité de Tayeb Benabderrahmane de janvier à novembre 2020 aux mains de la haute famille royale du Qatar. C’est en effet ce que Mes Luke Vidal, Juan Branco et Nabil Boudi ont affirmé dans la journée de mercredi lors d’une conférence de presse livrée dans un hôtel parisien.

Al-Khelaifi aurait pris ses précautions dans cette affaire

Au cours du point presse en question, les avocats de Tayeb Benabderrahmane ont expliqué que leur client avait subi des actes de pression et de torture et le tout, sans soutien des autorités françaises. D’ailleurs, le clan Benabderrahmane a évoqué l’implication du président du PSG Nasser Al-Khelaifi. « Nasser Al-Khelaïfi lui a imposé de renoncer à toute divulgation de document potentiellement compromettant alors qu'il était détenu au Qatar et ses supposés avocats (de l'époque) ont fait pression sur sa famille pour récupérer les éléments et signer ce protocole* (de confidentialité). Al-Khelaïfi, une des personnes les plus puissantes du monde, a ainsi cherché à empêcher que toute information le concernant soit partagée ».

Le clan Al-Khelaifi se défend