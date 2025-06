PSG : La «surprise» annoncée par une légende !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG et ancienne légende du club, Mamadou Sakho s'apprête à retrouver son équipe de coeur mais de l'autre côté du micro. L'ancien défenseur central devient en effet consultant pour DAZN où il commentera la Coupe du Monde des clubs, et Sakho évoque notamment une possible surprise avec le PSG à cette occasion.

Ancien joueur emblématique du PSG, Mamadou Sakho avait d'ailleurs hérité du brassard de capitaine à seulement 17 ans, à une époque où le club de la capitale traversait une période très compliquée sur le plan sportif. Parti du Parc des Princes en 2013 pour rejoindre Liverpool, Sakho a toujours gardé une place un peu particulière dans le coeur des supporters du PSG avec son étiquette de titi. Et Sakho s'apprête désormais à retrouver son équipe de coeur dans un contexte un peu différent...

Sakho et sa nouvelle «surprise» avec le PSG Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Mamadou Sakho évoque son tout nouveau challenge de consultant sur la chaine DAZN, à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs. Et il pourrait être amené à commenter le PSG : « Si je vais intervenir sur le PSG avec DAZN ? Je vais garder la surprise... Certainement ! Si je suis amené à commenter le PSG, tout ce que je sais, c'est que je donnerai un avis sincère dans mon analyse. Ce sera du "Mamad" authentique ! », indique l'ancien défenseur emblématique du PSG.