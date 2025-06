PSG : La folie signée Ousmane Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, le sort a tourné la faveur du club parisien et notamment grâce à un Ousmane Dembélé inspiré à l'aller comme au retour de ces demi-finales de Ligue des champions. Du point de vue du principal intéressé, la rencontre à l'Emirates Stadium fut la plus aboutie de sa saison. De quoi rendre fou William Saliba.

Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la campagne de Ligue des champions de laquelle le PSG est ressorti vainqueur au terme d'une démonstration en finale contre l'Inter (5-0). Double passeur pour Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pendant cette rencontre, Dembélé a signé sa masterclass quelques semaines plus tôt sur la pelouse d'Arsenal.

Ousmane Dembélé a volé contre Arsenal C'est du moins le ressenti qu'il a partagé lors d'une entrevue avec France Football au sujet de son meilleur match cette saison. « Je pense que c'était contre Arsenal à l'aller (1-0, le 29 avril, en demies). Je me sentais bien. Si je n'étais pas sorti sur blessure (70e), je pense que j'aurais eu l'opportunité de marquer un deuxième but ».