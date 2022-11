Foot - PSG

PSG : La dernière exigence de Mbappe va rendre fous Messi et Neymar

Publié le 2 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Depuis le début de la saison, la polémique entourant l'utilisation de Kylian Mbappé a pris de l'ampleur. L'international français s'est plusieurs fois plaint d'être utilisé en tant que pivot, ce qui ne lui permet pas d'exploiter ses qualités. C'est la raison pour laquelle, il aurait demandé à Christophe Galtier de l'aligner aux côtés d'Hugo Ekitiké.

Cet été, le PSG avait prévu de recruter un grand buteur afin de l'aligner aux côtés de Kylian Mbappé. Le rêve du duo Campos-Galtier était de former une paire composée de l'international français et de Robert Lewandowski. Au lieu de ça, l'ancien Monégasque a principalement évolué seul en pointe soutenu par Lionel Messi et Neymar. Un rôle de piston qui ne lui convient pas.

Mbappé veut jouer avec Ekitike

Ainsi, selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé aurait demandé à Christophe Galtier d'être aligné aux côtés d'Hugo Ekitiké. Le Champion du monde pourrait tourner autour de l'ancien Rémois qui lui servirait de point d'appui. Mais cela risque d'engendrer un autre problème.

Neymar ou Messi écarté du 11 départ ?

En effet, si Hugo Ekitiké intègre le onze de départ, ce sera forcément à la place de Neymar ou Lionel Messi. Par conséquent, la demande de Kylian Mbappé risque de créer des tensions, et cela ne devrait apaiser la relations entre le Champion du monde 2018 et les deux autres stars du PSG.