PSG : La déclaration d’amour d’Ousmane Dembélé !

Après la finale perdue de la Coupe du monde des clubs, les joueurs du PSG ont enfin pu partir en vacances. Ousmane Dembélé et compagnie peuvent désormais respirer un peu après une saison éprouvante mais aussi historique. Le numéro 10 parisien en a alors profité pour revenir sur cet exercice, tout en déclarant sa flamme à Paris.

La saison du PSG aurait pu être historique, elle n’en reste pas moins exceptionnelle. Alors que le club de la capitale a donc fini sur cette défaite en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea , la bande à Luis Enrique a tout de même atteint les sommets avec notamment cette Ligue des Champions. Pour cela, le PSG peut notamment remercier Ousmane Dembélé , auteur d’une saison stratosphérique et favori aujourd’hui pour le Ballon d’Or.

Ousmane Dembélé est d’ailleurs lui aussi reconnaissant par rapport à ce qu'il a pu vivre cette saison avec le PSG . Aujourd’hui en vacances, l’international français a posté un message sur Instagram, déclarant alors sa flamme à Paris : « Merci à tous pour le soutien durant cette saison incroyable. On a écrit l’histoire ensemble. On continue ensemble, je t’aime Paris ! ».

Le Ballon d’Or bientôt pour Dembélé ?

Et voilà que pour Ousmane Dembélé, cette année 2025 pourrait être encore plus belle que jamais d’ici quelques semaines. En effet, le numéro 10 du PSG pourrait obtenir la plus belle des récompenses individuelles. Aujourd’hui, Dembélé est le grand favori pour gagner le Ballon d’Or, même si Lamine Yamal, Vitinha ou Achraf Hakimi ne seraient pas loin.