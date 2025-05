PSG : «Je m'en fous de Zlatan», grosse colère à Paris

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Première grosse star du PSG sous l’ère QSI, Zlatan Ibrahimovic a permis au club parisien de remporter de nombreux trophées sur la scène nationale. Par contre, l’international suédois n’a pas réussi à emmener le club parisien jusqu’à la victoire en Ligue des champions. Pour Luis Fernandez, la direction devrait se montrer un peu plus reconnaissant envers ceux qui ont gagné, comme les joueurs qui ont remporté la C2 en 1996.

« Quand tu revois le but d'Antoine Kombouaré (contre le Real, en quarts de finale retour de la Coupe de l'UEFA 1993), ça ne s'oublie pas. Moi, je m'en fous de Zlatan. Le PSG, ça commence quand Daniel Hechter crée le club (le club existe officiellement depuis 1970). On ne peut pas l'effacer » a déclaré celui qui était sur le banc en 1996.

« On n'est pas rayés de la carte quand même »

Présent au PSG lors de cette finale, Daniel Bravo réclame un peu plus de mémoire aux dirigeants, même si Nasser Al-Khelaïfi tente de se rapprocher des anciennes gloires du club. « Qu'est-ce qu'on attend du club ? Moi, rien. Un peu de mémoire, et j'aimerais de temps en temps voir l'entraînement, en curieux. Après, si tu vas au Parc, il y a des photos, on n'est pas rayés de la carte quand même » a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Equipe.