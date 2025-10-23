PSG : Incroyable, Ousmane Dembélé annonce son successeur !

Peu de personnes y auraient cru il y a de cela quelques années, mais Ousmane Dembélé a finalement soulevé le Ballon d'or avant Kylian Mbappé. Proche de l'attaquant du Real Madrid avec qui il a partagé le même vestiaire au PSG en plus de l'équipe de France, Dembélé a fait une grande annonce au sujet de son capitaine chez les Bleus.
Le 22 septembre dernier, au Théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé était sacré Ballon d'or. Le tout, un an après le départ du PSG de son ami Kylian Mbappé pour le Real Madrid. A l'arrivée de Dembélé au Paris Saint-Germain à l'été 2023, ce fut le capitaine de l'équipe de France qui se trouvait plus proche du Ballon d'or, lui qui était classé 3ème l'année en question.
«Il le mérite au vu de sa carrière»
De par ses performances avec le PSG la saison dernière et la Ligue des champions remportée par le club de la capitale, Ousmane Dembélé a soulevé le Saint-Graal individuel en septembre dernier alors que Kylian Mbappé a dû se contenter de la 7ème place derrière ses trois anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain : Achraf Hakimi, Vitinha et donc le lauréat Dembélé. Mais l'heure de Mbappé pourrait bientôt sonner. « Le Ballon d'or pour Mbappé ? Oui, j'espère parce qu'il le mérite au vu de sa carrière. Il fait un très bon début de saison. Il ne fait que marquer ».
«J'espère qu'il continuera comme ça et qu'un jour il gagnera le Ballon d'or»
Aux yeux d'Ousmane Dembélé qui s'est livré en zone mixte et au micro de 90min mardi après la victoire du PSG contre le Bayer Leverkusen en saison régulière de Ligue des champions (7-2), Kylian Mbappé finira par lui succéder. « C'est un pote à moi (sourire), j'espère qu'il continuera comme ça et qu'un jour il gagnera le Ballon d'or ».