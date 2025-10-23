PSG : Incroyable, Ousmane Dembélé annonce son successeur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Peu de personnes y auraient cru il y a de cela quelques années, mais Ousmane Dembélé a finalement soulevé le Ballon d'or avant Kylian Mbappé. Proche de l'attaquant du Real Madrid avec qui il a partagé le même vestiaire au PSG en plus de l'équipe de France, Dembélé a fait une grande annonce au sujet de son capitaine chez les Bleus.

Le 22 septembre dernier, au Théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé était sacré Ballon d'or. Le tout, un an après le départ du PSG de son ami Kylian Mbappé pour le Real Madrid. A l'arrivée de Dembélé au Paris Saint-Germain à l'été 2023, ce fut le capitaine de l'équipe de France qui se trouvait plus proche du Ballon d'or, lui qui était classé 3ème l'année en question.

«Il le mérite au vu de sa carrière» De par ses performances avec le PSG la saison dernière et la Ligue des champions remportée par le club de la capitale, Ousmane Dembélé a soulevé le Saint-Graal individuel en septembre dernier alors que Kylian Mbappé a dû se contenter de la 7ème place derrière ses trois anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain : Achraf Hakimi, Vitinha et donc le lauréat Dembélé. Mais l'heure de Mbappé pourrait bientôt sonner. « Le Ballon d'or pour Mbappé ? Oui, j'espère parce qu'il le mérite au vu de sa carrière. Il fait un très bon début de saison. Il ne fait que marquer ».