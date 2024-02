PSG : «Il dépassait les bornes», il balance sur Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Recruté par le PSG pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a eu un peu de mal à instaurer sa méthode dans le vestiaire parisien. Mais désormais, tout le monde semble s'être acclimaté à la façon de faire du technicien espagnol, qui sait faire régner la bonne ambiance dans son groupe. L'entraîneur de 53 ans se montrerait d'ailleurs assez souvent taquin avec ses joueurs.

Pour remplacer Christophe Galtier l’été dernier, le PSG a décidé d’accorder sa confiance à Luis Enrique. Le technicien de 53 ans, libre de tout contrat après son départ de la sélection espagnole suite à la Coupe du monde 2022 au Qatar, a décidé de reprendre les rênes d’un club. Ses débuts ont néanmoins été plutôt mitigés.

Luis Enrique a trouvé son rythme de croisière au PSG

Sa méthode avait du mal à faire effet dans le vestiaire du PSG. Mais désormais, tout le monde semble s’être acclimaté à la façon de faire de Luis Enrique. Une plutôt bonne ambiance règnerait dans l’effectif parisien. Ruben Miño a d’ailleurs révélé que l’Asturien savait se montrait très taquin avec ses joueurs.

«Ce salaud se moquait de vous s'il le voulait»