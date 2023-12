PSG : Il annonce du lourd pour Mbappé

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG doit battre le Borussia Dortmund pour assurer sa place en huitième de finale de la Ligue des Champions. Avant ce choc, Jérôme Rothen a affirmé que Kylian Mbappé allait faire un grand match et permettre au club de la capitale de valider son ticket pour le tour suivant en C1.

Classé deuxième du groupe F avec 7 points, le PSG doit l'emporter face au Borussia Dortmund (leader avec 10 points) ce mercredi soir, et ce, pour être certain de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale peut encore être dépassé par l'AC Milan ou Newcastle (5 points) à l'issue de la dernière journée de la phase de poules.

Une tradition est brisée avec Zaïre-Emery, le PSG a eu chaud https://t.co/WXL1XomdXC pic.twitter.com/zSBNJUiTqV — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

«C’est lui qui doit être le héros»

Présent sur le plateau de Rothen s'enflamme ce lundi, Jérôme Rothen a affirmé que Kylian Mbappé allait s'illustrer face au Borussia Dortmund et permettre au PSG de se qualifier pour le tour suivant en Ligue des Champions. « Le PSG doit gagner à Dortmund et qui va te faire gagner ce genre de rencontre ? Ce sont les grands joueurs. Kylian est le patron de cette équipe. À lui de prendre ses responsabilités. Contre Nantes, son match a été très moyen. Mais ce n’est pas un problème de positionnement sur ce match. Je pense qu’il n’était pas à bloc et qu’il avait la tête déjà tournée vers Dortmund. Il s’est préparé là-dessus. C’est lui qui doit être le héros sur le match de Dortmund », a confié l'ancien milieu gauche du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis persuadé qu’il sera au rendez-vous»