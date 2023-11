PSG : Il annonce du lourd pour Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un nouveau triplé lors de la large victoire de l’equipe de France contre Gibraltar (14-0), Kylian Mbappé a porté son total de buts à 300, le tout a seulement 24 ans. Impressionnant, l’attaquant du PSG devrait continuer à affoler les compteurs comme l’assure Jean-Pierre Papin, qui annonce du lourd pour le crack de Bondy.

Kylian Mbappé continue d’affoler les compteurs. Déjà meilleur buteur de l’histoire du PSG, le crack de Bondy se rapproche également du record en équipe de France grâce à son triplé contre Gibraltar (14-0). Cela lui permet de porter son total à 300 buts en carrière, ce qui impressionne Jean-Pierre Papin.

Mbappe impressionne Papin

« Quand vous n'avez même pas 25 ans et que vous avez déjà marqué 300 buts, le plus beau est à venir. Une telle précocité, une telle régularité, c'est rare, presque unique. La barre est tellement haute et à chaque fois, il la repousse. La question, c'est : est-ce qu'il peut faire plus ? », s’interroge l’ancien buteur de l’OM dans les colonnes de L’EQUIPE avant de répondre à cette question.

«Il peut inscrire entre 45 buts et 55 buts par an»