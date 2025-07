PSG : Il a signé, «c’est sensationnel»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par le PSG au SC Braga pour une saison, Gabriel Moscardo n’a pas tardé à exprimer son enthousiasme. Entre impatience de jouer, admiration pour le stade et envie de s’intégrer rapidement, le jeune milieu de terrain brésilien affiche une motivation sans faille. À 19 ans, il espère franchir un cap au sein du club portugais.

Moscardo s'enflamme après son arrivée

À peine arrivé au Portugal, le joueur formé aux Corinthians n’a pas caché sa joie de rejoindre un club qu’il suivait déjà de près. « Je suis très heureux. J'ai vraiment hâte d'enfiler ce maillot, d'entrer sur le terrain et de faire ce que j'aime le plus : jouer au football. Je veux vraiment être heureux avec ce club. J'ai suivi le SC Braga la saison dernière et je suis très heureux d'être ici. Je suis ravi de faire partie du groupe et de rencontrer mes coéquipiers, et j'ai hâte de fouler le terrain et de gagner. » a déclaré Moscardo au cours d'un entretien accordé au média du club.