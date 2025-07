Mercato : Recalé de partout, il signe au PSG !

Au cours d’un long entretien avec le journaliste Smail Bouabdellah, Luis Fernandez s’est replongé dans son histoire unique avec le Paris Saint-Germain. Une aventure commencée en 1978 presque par accident, mais qui a façonné toute sa carrière de joueur, puis d’entraîneur. Des années plus tard, le lien avec le club parisien reste intact et indélébile malgré quelques séparations.

Luis Fernandez et le PSG , c’est plus qu’une histoire de football. C’est une trajectoire de vie, de passion, de fidélité. Invité par le journaliste Smail Bouabdellah dans son podcast Kampo, l’ancien international français est revenu avec émotion sur son arrivée au PSG en 1978, un club qui l’a révélé au grand public et auquel il reste viscéralement attaché.

« Mon histoire, c’est le PSG. »

Tout débute avec un homme : Monsieur Bersoul, un personnage dans son ancien club. « Il appelle Avignon, je me fais recaler. À Nancy, je réussis l’examen, mais je suis étranger, et avec l’arrêt Bosman, ils ne pouvaient me garder. Ce Monsieur Bersoul ne me lâche pas. Je reçois une invitation du PSG, et c’est comme ça que je rejoins le PSG. » a-t-il déclaré. Un concours de circonstances, un coup du destin. À Paris, Fernandez s’impose rapidement. Il y grandit en tant que joueur, devient capitaine, et surtout, entre dans l’histoire du club. « C’est au PSG que j’ai grandi, que j’ai gagné des matches. Mon histoire, c’est le PSG. » a confié celui qui deviendra joueur et entraîneur du PSG.