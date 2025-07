Surprise, le PSG a recruté le nouveau Casemiro !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d’hiver 2024, le PSG avait décidé de se tourner vers le Brésil pour recruter Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et alors que le premier bénéficie d’un rôle important avec l’équipe première, le second va connaître un nouveau prêt. Moscardo rejoint en effet Braga où il a déjà révélé que sa référence était Casemiro.

Alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le PSG, Gabriel Moscardo a été prêté à Braga ces dernières heures. Interrogé à son arrivée au Portugal, le milieu de terrain brésilien assure vouloir ressembler à son compatriote Casemiro.

Moscardo veut ressembler à Casemiro « Ma référence est Casemiro, qui a tout gagné ces dernières années, qui est également passé par le Portugal et qui a fait une excellente saison ici. J'espère suivre ses traces, rejoindre un jour la sélection brésilienne et remporter de grands championnats européens. J'ai également pour exemple Marquinhos, du PSG et de la sélection. Ce sont deux références pour moi et j'espère un jour atteindre leur niveau », assure-t-il auprès des médias de son nouveau club, avant de justifier son choix.