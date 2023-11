PSG : Ibrahimovic propose ses services, c’est validé !

Thomas Bourseau

Zlatan Ibrahimovic a passé quatre saisons au PSG. Suivant toujours l’actualité du club parisien, le Suédois a offert ses services au président Nasser Al-Khelaïfi pour le poste de directeur sportif. Vincent Moscato et Eric Di Meco disent oui.

Zlatan Ibrahimovic a pris sa retraite à la dernière intersaison après une dernière aventure de trois ans au Milan AC. À 42 ans, le Suédois pourrait rester dans le monde du football, lui qui avait révélé en 2021, par le biais de son autobiographie, d’avoir offert ses services à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pour le poste de directeur sportif.

Zlatan Ibrahimovic a démarché Nasser Al-Khelaïfi

« C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé Nasser Al-Khelaïfi (…) Nasser a ri, mais il n’a pas dit non. (…) Raiola était d’accord avec moi : si je n’avais pas prolongé mon contrat, le rôle de manager au Paris-Saint-Germain, cela aurait été le bon avenir. Même les joueurs du PSG à qui j’en ai parlé le pensaient. L’un m’a dit : « Zlatan, toi seul peux remettre de l’ordre et amener de la discipline dans l’équipe. » Un autre : « Zlatan, si c’était toi, cette chose dans le vestiaire n’aurait pas eu lieu » ». a donc rédigé Zlatan Ibrahimovic dans des propos rapportés par Le Parisien.

«Médiatiquement, en tête de gondole, c’est bien d’avoir un mec connu mondialement»

Sur le plateau du Moscato Show mardi soir, Vincent Moscato demande à voir. « Il connaît très bien le foot, il a une personnalité hors du commun. Il a toujours été respecté. Dans le vestiaire, c’était le taulier. Médiatiquement, en tête de gondole, c’est bien d’avoir un mec connu mondialement. Il connaît très bien le foot dans un milieu où on se plaint parfois de voir des mecs débarquer de n’importe où comme Textor. Avec lui, tu achètes une compétence footballistique terrible, une personnalité et une autorité. Ça ne suffira sûrement pas, il faudra qu’il apprenne le métier, mais je pense quand même que vu le bulbe qu’il a, il ne va pas mettre longtemps à apprendre ».

«On a quand même envie de voir Zlatan directeur sportif d’un club»