PSG : Marquinhos très impliqué après ce transfert ?

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos semble prendre cette fonction très à coeur. Ainsi, Lucas Hernandez révèle à quel point son coéquipier brésilien a été soucieux de sa bonne intégration au club après son transfert cet été.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 45M€, Lucas Hernandez a donc complètement changé de vie en passant du Bayern Munich au club parisien. Et dans un entretien accordé au Parisien , le défenseur de l'équipe de France raconte à quel point il a pu compter sur le soutien et l'aide de son capitaine au PSG, Marquinhos.

« Quand je suis arrivé, il m’a demandé si j’avais besoin de quoi que ce soit »

« Pour moi, c’est un super capitaine ! Un capitaine, c’est un leader sur le terrain mais c’est surtout un leader en dehors. Quand je suis arrivé, il m’a demandé si j’avais besoin de quoi que ce soit : une voiture, un contact pour le ménage à domicile. Lui aussi a fait en sorte que mon intégration se passe le plus rapidement possible et que je me sente plus à l’aise », confie Lucas Hernandez.

Une bonne ambiance au PSG