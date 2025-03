PSG : Humilié à Paris, la sortie inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG a confirmé son domination sans partage sur la Ligue 1 en s’imposant largement contre le LOSC au Parc des Princes (4-1). Malgré tout, après la déroute, Lucas Chevalier n’est pas particulièrement inquiet par la situation et a livré une analyse inattendue du match.

Samedi soir, le Parc des Princes était le théâtre d'un choc entre les deux dernières équipes françaises engagées en Ligue des champions. Un choc qui a toutefois été réglé très rapidement puisque le PSG mené 4 à 0 à la mi-temps contre le LOSC. Le score final est à peine moins lourd (4-1), mais le constat est le même. Les Parisiens préparent parfaitement la réception de Liverpool, tandis que les Lillois sont en plein doute avant le déplacement à Dortmund. Et pourtant, Lucas Chevalier livre une analyse quelque peu différente.

L'analyse inattendue de Lucas Chevalier

« C’est dur de vivre ça, mais de mes cages, tu vois que c’est compliqué. Tu essayes de limiter la casse. On a pas été au niveau, Paris était au-dessus en première période. Il n’y avait pas match. 4-0 à la mi-temps, ça secoue la tête. On a réagi positivement ensuite. Même si le score est lourd, perdre 4-1, il y a pire. (…) Il faut accepter de tomber sur une équipe supérieure », explique-t-il dans un premier temps en zone mixte, avant d’en rajouter une couche.

«Moi, je ne suis pas inquiet du tout»

« L’attitude ? Moi, je ne suis pas inquiet du tout. Je suis persuadé qu’à Dortmund, ça sera un match différent. Dortmund est une grande équipe, mais n’a pas le niveau de Paris. Je ne nous sens pas affaibli, non pour le coup, je ne suis pas inquiet. On se doit de se donner de la force. Si le championnat est important ? Oui mais on a Dortmund mardi, donc on pensera au championnat après. On va jouer mardi. Aujourd’hui il n’y a pas d’alarme, Paris n’a pas perdu en Ligue 1. La première période fait tâche. Si on prend 2-0 à la mi-temps et qu’on en prend encore deux ensuite, on a une analyse différente. Il faut apaiser, il n’y a pas de problème. Ils étaient plus forts. On essaye d’être bon sur tous les tableaux, mais on a beaucoup travaillé pour jouer la LdC. On ne peut pas se permettre de lâcher la LdC pour le championnat non plus. C’est la difficulté des grandes équipe. On a un match historique mardi et j’ai hâte », ajoute Lucas Chevalier.