PSG : Gros problème avec Ousmane Dembélé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une fantastique saison avec le PSG, élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est considéré comme un candidat légitime pour le prochain Ballon d’Or. Néanmoins, et alors que plusieurs Parisiens ont brillé cette saison, la dispersion des voix entre ces derniers pourraient réduire les chances du Français.

Repositionné à la pointe de l’attaque par Luis Enrique , le numéro 10 du PSG a tout arraché sur son passage. Beaucoup plus décisif et auteur de belles prestations dans les grands rendez-vous, Ousmane Dembélé s’est affirmé comme un candidat légitime pour le prochain Ballon d’Or, chose encore impensable il y a quelques mois de cela.

Une dispersion des voix fatale à Dembélé ?

Néanmoins, et comme le précise l’Equipe ce mercredi soir, le fait que plusieurs joueurs du PSG comme Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, ou encore Vitinha soient présents dans cette course au Ballon d’Or pourrait engendrer une dispersion des voix au sein des joueurs du PSG. L’an passé, Vinicius Jr avait notamment payé les nombreuses voix attribuées à ses coéquipiers Jude Bellingham et Dani Carvajal.