PSG : Gros clash dans le vestiaire ? Il balance !

Samedi soir, à l’occasion du quart de finale de la Coupe du monde des Clubs entre le PSG et le Bayern Munich, Gianluigi Donnarumma blessait involontairement Jamal Musiala. Côté bavarois, on aurait pas du tout apprécié l’attitude du gardien italien. Ancien joueur du Bayern et présent sur les lieux, Rafinha a affirmé que les esprits s’étaient échauffés dans le vestiaire.

Un terrible accident. En fin de première période samedi soir, Gianluigi Donnarumma a percuté Jamal Musiala lors d’une sortie musclée. Gravement blessé à la cheville, le phénomène allemand a quitté la pelouse sur civière, alors que le Bayern Munich révélera plus tard qu’il souffre d’une fracture du péroné. Gardien du club bavarois, Manuel Neuer s’en était pris au portier du PSG à l’issue de la rencontre.

Neuer en colère contre Donnarumma « C’est une situation où il ne faut pas y aller comme ça. C’est très risqué. Il prend le risque de blesser son adversaire. Je suis allé le voir et je lui ai dit : Tu ne veux pas aller voir notre joueur ? Par respect, il est normal d’y aller et de souhaiter bonne chance au garçon. Il l’a d’ailleurs fait par la suite. Il faut toujours faire preuve de fair-play. J’aurais réagi différemment », a pesté la légende du Bayern. Ce dernier reproche donc à Donnarumma de ne pas s’être excusé auprès de Musiala, bien que RMC Sport ait annoncé le contraire. Ancien joueur du Bayern Munich et présent sur les lieux, Rafinha a affirmé qu’un clash aurait éclaté à l’issue de la rencontre.