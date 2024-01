PSG : Gros accord en vue pour le Qatar ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne jouera pas au Stade de France après avoir pris la décision de ne pas déposer sa candidature pour le rachat. Il est donc toujours question d’un éventuel accord avec la Mairie de Paris pour le Parc des princes et un agrandissement à 500M€ de budjet. Emmanuel Grégoire s’est même projeté sur une inauguration pour le coup d’envoi de la saison 2027/2028.

Le PSG ne se délocalisera pas définitivement au Stade de France. En effet, alors qu’il était question d’un éventuel rachat de l’enceinte de Saint-Denis détenue à deux tiers par Vinci et le dernier par Bouygues, le Paris Saint-Germain aurait opté pour deux autres possibilités : l’acquisition du Parc des princes ou bien la construction d’un stade sur un autre site comme révélé par Le Parisien dans ses colonnes du jour ce jeudi.

«Nous avons plusieurs options à propose au PSG»

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie de Paris, a confié au Parisien que malgré l’absence de discussions entre les parties concernées depuis un an en raison du refus de la Maire Anne Hidalgo de totalement céder le Parc des princes, que la Mairie de Paris pourrait bien avoir quelques atouts dans sa manche. « Le PSG ne veut discuter que d’une vente du Parc ? Nous avons plusieurs options à propose au PSG. Je ne m’exprime sur aucune d’entre elles. J’ai bon espoir qu’on parvienne à un accord ».

«Le projet d’extension ? Il est en effet très documenté, très instruit»

En outre, Emmanuel Grégoire n’a pas manqué de faire savoir que le projet d’agrandissement du Parc des princes proposé par le PSG était au goût de la Mairie de Paris. « Le projet d’extension du stade à 60 000 places ? Il est en effet très documenté, très instruit. Il y a déjà eu des échanges avec nos propres services, avec moi. Et ils datent d’il y a longtemps. Ce sont des travaux préparatoires que j’ai menés avec Jean-Claude Blanc (ancien directeur général du PSG). Si j’ose dire, tout est prêt sur le côté technique. Reste des discussions à mener, notamment sur le périmètre. Et à choisir entre plusieurs grandes options de mise en œuvre. Une vente ou un bail emphytéotique dont la durée doit être discutée pour permettre au PSG d’amortir ses investissements qui seront évidemment très importants ».

«Je caressais l’espoir de faire la saison 2027/2028 dans le nouveau Parc des princes»