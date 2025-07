PSG : Grand transfert après le désastre ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La chute de l’OL pourrait profiter à certaines équipes, notamment au PSG. Plusieurs joueurs lyonnais seront autorisés à quitter le club cet été. Très courtisé sur le marché, Malick Fofana pourrait en faire partie. Selon un observateur, l’ailier belge correspondrait parfaitement au style de jeu que Luis Enrique souhaite imposer dans la capitale.

Ancien pilier du football français dans les années 2000, l’ OL devrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. À moins d’un improbable retournement de situation dans les prochains jours, le club lyonnais sera relégué en raison des erreurs stratégiques de John Textor , qui a depuis annoncé son retrait progressif. De ce fait, plusieurs cadres pourraient partir, et Malick Fofana , l’une des plus grandes valeurs marchandes du club, fait partie des joueurs susceptibles de quitter le navire. Selon Elton Mokolo, l’ailier de 20 ans collerait parfaitement au style offensif du PSG.

« Le PSG ne peut pas se permettre de négliger son secteur offensif. Le marché des attaquants offre des opportunités intéressantes qui correspondent à la vision de Luis Enrique. J’aimerais que le PSG reste agressif cet été. Personnellement, je miserais sur un ailier et j’ai quelques noms en tête », a déclaré Mokolo lors de l’émission Génération After sur RMC.

L'OL va perdre ses cadres

Pour lui, malgré la récente victoire en Ligue des champions, le PSG doit continuer à investir. L’opportunité Fofana est à saisir selon le chroniqueur français. « Il s’est passé beaucoup de choses à l’OL, et parmi les jeunes internationaux expérimentés de Ligue 1, Malick Fofana se distingue. C’est un joueur prometteur et déjà aguerri. Il y a aussi d’autres joueurs très courtisés, comme Rodrygo, qui évolue dans un grand club. Mais j’aimerais vraiment que Paris ne se repose pas sur ses acquis et qu’il investisse dans un joueur offensif cet été », a-t-il conclu.