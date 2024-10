PSG : Filles, hôtel, alcool… Ça balance sur une grande star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2001 et 2003, Ronaldinho a fait couler beaucoup d'encre durant cette expérience en France. Talentueux sur le terrain, l'ancien meneur de jeu brésilien a néanmoins fait la Une durant ces deux ans pour ses polémiques extrasportives à base de soirées arrosées et de son penchant pour les filles. Luis Fernandez, son entraîneur du PSG à l'époque, balance tout.

Au même titre que Ronaldo, Rivaldo ou encore Romario, Ronaldinho a marqué les esprits au Brésil et l'histoire de la Seleçao. L'ancien meneur de jeu, champion du Monde avec sa sélection nationale en 2002 et Ballon d'Or en 2005, avait découvert l'Europe dans les rangs du PSG (2001-2003) avant d'exploser par la suite au FC Barcelone. Mais durant son passage à Paris, Ronaldinho a surtout fait parler de lui pour ses soirées en boîte de nuit, sa consommation d'alcool... et même ses relations avec des filles alors qu'il se trouvait à l'hôtel pour des mises au vert avec le PSG ! Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Luis Fernandez se remémore la complexité du cas Ronaldinho.

PSG : «Il peut décider d’un match», Luis Enrique a trouvé sa star ! https://t.co/mw7XFsuusw pic.twitter.com/vidCKiqyMX — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

« Il faisait la bringue tous les soirs »

« Ronaldinho est, avec George Weah, le plus grand joueur que j'ai entraîné. Je me souviens qu'à son arrivée au club en 2001, on m'avait souhaité bon courage pour gérer ce jeune homme de 21 ans. Pourtant, la première année, il s'est bien adapté. Avec le staff, on l'a fait grandir. Il s'est aguerri et a fini champion du monde avec le Brésil. Ça s'est gâté la saison suivante. Les gens de la sécurité du Parc me disaient qu'il faisait la bringue tous les soirs, on m'a aussi averti que des filles venaient le voir dans sa chambre lors des mises au vert. Ce n'était pas mon rôle de m'occuper de la vie de chacun de mes joueurs. Normalement, le club aurait dû s'en occuper. Mais Laurent Perpère (alors président délégué du PSG) n'a pas voulu. On m'a fait passer pour le méchant de service, alors que je défendais l'institution », confie l'ancien entraîneur du PSG, qui regrette donc le manque de fermeté de ses dirigeants à l'époque malgré le statut de star de Ronaldinho.

« Le club m'a abandonné »

« Si j’en ai voulu aux dirigeants ? Oui, car ils n'ont rien fait. Le club m'a abandonné. La direction a laissé à Ronaldinho la liberté de faire ce qu'il avait envie de faire. C'est important que les dirigeants et l'entraîneur soient sur la même ligne. Perpère m'avait dit : "Entre Ronaldinho et Fernandez, j'ai choisi Ronaldinho." Si le club ne soutient pas son entraîneur, ça part dans tous les sens », poursuit Luis Fernandez. Voilà qui est clair.