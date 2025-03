PSG : «Extraordinaire», le coup à 50M€ venu de nulle part !

Thomas Bourseau

Depuis le début de l'année civile, Ousmane Dembélé marque but sur but sous la tunique du Paris Saint-Germain. Et ce, grâce à ses nouvelles responsabilités d'attaquant de pointe, lui qui n'était qu'un ailier de formation transféré du FC Barcelone pour 50M€. Luis Enrique a su le transformer en un «extraordinaire» buteur d'après Pierre Ménès.

Ousmane Dembélé a grandement mûri sous Luis Enrique et son transfert à 50M€ du FC Barcelone à l'été 2023. Depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid et plus particulièrement ces dernières semaines, le champion du monde tricolore fait les beaux jours du PSG et a déjà marqué 26 buts cette saison toutes compétitions confondues. D'ailleurs, ces statistiques affolantes sont en grande partie dues à son repositionnement signé Luis Enrique au poste de numéro 9 que personne n'a vu venir tant Dembélé ne brillait pas par sa finition par le passé.

«Dembélé est une révélation extraordinaire au poste d’avant-centre»

Et en plus d'Ousmane Dembélé, Luis Enrique est parvenu à tirer le meilleur de ses joueurs au fil de la saison. Même ceux qui ont connu un coup de moins bien comme Pierre Ménès l'a souligné. « Il y a un truc évident, c’est l’état de forme. Au début de la saison, il ne faut pas oublier que Luis Enrique n’avait pas convoqué Dembélé pour Arsenal, que Barcola avait un trou, Ruiz n’avançait pas, João Neves venait d’arriver…Et surtout, Désiré Doué était en pleine phase d’acclimatation. Aujourd’hui, Doué rayonne, Dembélé est une révélation extraordinaire au poste d’avant-centre ».

«Je ne vois pas pourquoi le PSG replongerait»

Sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, l'ancien consultant de Canal+ a apprécié le fait que Luis Enrique ait su redonner confiance à Ousmane Dembélé et bien d'autres. Au point d'estimer qu'ils ne replongeront pas au PSG. « Barcola a retrouvé toute son efficacité, Ruiz est quasiment au niveau de ce qu’il montre avec l’Espagne. Rien que ces quatre joueurs-là, ça change le visage d’une équipe. Mis à part des méformes ponctuelles, je ne vois pas pourquoi le PSG replongerait ».