PSG : Excellente nouvelle pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 27 mars 2022 à 20h05 par La rédaction

Suspendu face à la Bolivie, Neymar devrait retourner à Paris dans les prochaines heures. Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino, qui récupérera aussi Marco Verratti.