Foot - PSG

PSG : Enfin une bonne nouvelle après le clash Mbappé-Neymar

Publié le 29 septembre 2022 à 19h45 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Neymar et Kylian Mbappé semblent avoir beaucoup de mal à s'entendre. En réalité, leurs tensions seraient simplement dues à des problèmes de jalousies. En effet, Kylian Mbappé aurait simplement montré des signes d'agacement après le penaltygate, mais aujourd'hui tout serait rentré dans l'ordre.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait promis à Kylian Mbappé de se débarrasser de Neymar. Selon L'Equipe , la star brésilienne devait être transférée et un nouveau buteur de fixation devait arriver à Paris pour permettre à Kylian Mbappé d'évoluer en tant qu'attaquant de soutien et d'avoir plus de liberté sur le terrain. Toutefois, rien ne s'est passé comme prévu cet été, et Kylian Mbappé est aujourd'hui contraint de jouer seul en pointe.

PSG : Neymar pris au piège pour son clash avec Mbappé ? https://t.co/TiPjDsYZJF pic.twitter.com/AVrqSR37CE — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

«Au début il y a eu un peu d’agacement avec Neymar et le pénalty»

Mécontent, Kylian Mbappé n'a pas caché sa déception d'être moins libre au PSG qu'en équipe de France après la victoire face à l'Autriche. Et alors qu'il n'aurait jamais réclamé le départ de Neymar, le numéro 7 du PSG serait allé au clash avec son coéquipier par pure jalousie, notamment lors du penaltygate, et non à cause de son transfert avorté.

«Tout va bien maintenant, on oublie vite qu’il n’a que 23 ans»