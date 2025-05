PSG : Encore un tacle de Rabiot ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, l'histoire d'amour entre le PSG et Adrien Rabiot ne s'est pas bien terminée. La relation s'est encore détériorée lorsque des supporters parisiens ont insulté la famille du milieu de terrain marseillais lors du dernier Classique organisé au Parc des Princes. Ce jeudi, le joueur a remis une pièce dans la machine en adressant un tacle déguisé à son ancienne équipe.

Ce mercredi, L’Equipe publiait le classement des plus beaux stades de Ligue 1. A la première place, on trouve le Vélodrome, le jardin de l’OM qu’Adrien Rabiot a découvert cette saison. Et visiblement, le milieu de terrain marseillais est déjà tombé amoureux du lieux.

Rabiot tacle indirectement le PSG

Alors que l’OM a mis à l’honneur son stade sur son compte Instagram, Rabiot a réagi à ce classement. « La question faisait-elle débat ? » a-t-il déclaré. Sous-entendu que le Vélodrome surpasse largement le Parc des Princes, deuxième du classement élaboré par le quotidien sportif.

Rabiot répond à un internaute

Un internaute a profité de l’occasion pour interpeller Rabiot sur son absence dans le onze-type lors des trophées UNFP. « Celle de te mettre dans le XI de l’année non plus, et pourtant... » a confié ce fan de l’OM. Un point de vue validé par le principal intéressé. « Excellente réponse ». Visiblement, le joueur de l’OM n’a pas totalement digéré ce choix.