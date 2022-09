Foot - PSG

En froid avec Mbappé, Neymar a pris une décision avec le vestiaire

Publié le 13 septembre 2022 à 23h15 par Thomas Bourseau

N’étant pas sur la même longueur d’onde que Kylian Mbappé par moments, Neymar refuserait pour autant d’étaler ses désaccords avec le champion du monde tricolore avec certains membres du vestiaire du PSG et préférerait n’en parler qu’à ses proches.

Entre Neymar et Kylian Mbappé, le torchon semble brûler, mais par intermittence. En effet, alors que les deux attaquants semblent parvenir à se trouver par moments comme en atteste la délicieuse passe décisive du Brésilien au Français la semaine dernière face à la Juventus (2-1), l’inverse n’est pas toujours vrai. Ou plutôt, Mbappé a plus de mal à servir Neymar puisqu’il ne lui a offert qu’une seule passe décisive cette saison.

Neymar se plaindrait auprès de ses proches

Après l’épisode du penaltygate lors de la réception de Montpellier le 13 août dernier (5-2), qui aurait obligé Marquinhos, Lionel Messi et Sergio Ramos à s’interposer dans le vestiaire après le match tant la tension était montée entre Neymar et Kylian Mbappé selon Goal , Neymar aurait estimé que l’oubli de Mbappé face à la Juventus en seconde période alors qu’il se trouvait démarqué au second poteau était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Selon Goal , Neymar aurait prévenu les attachés de presse du PSG et le conseiller football Luis Campos qu’il n’allait pas se présenter en interview à la presse en raison de l’égoïsme de Mbappé sur l’action. À ses proches, le Brésilien aurait fait part de son ressenti sur le sujet en expliquant penser que le champion du monde refusait par moments de le servir afin de tirer la couverture sur lui. Et cette situation l’agacerait fortement.

…mais refuserait de mêler le vestiaire à ses échauffourées avec Mbappé