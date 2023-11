PSG : En direct, il dévoile le problème de Mbappé

Thomas Bourseau

Moins en vue lors des dernières sorties du PSG, Kylian Mbappé ne serait pas totalement épanoui dans l’animation offensive mise en place par Luis Enrique, bien que l’entraîneur soit revenu aux bases pour lui selon Jérôme Rothen. Et la question de son mercato serait le coeur du problème.

Kylian Mbappé reste sur deux matchs en étant totalement muet, à savoir ni but marqué ni passe décisive délivrée à ses coéquipiers du PSG. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis son dernier gros coup de mou entre le 24 septembre et le 8 octobre dernier, à savoir quatre matchs.

«Sur le terrain, je ne le sens pas épanoui. Et je sens qu’il y a des manques peut-être avec Luis Enrique»

Et selon Jérôme Rothen, la raison de ces disettes pourrait trouver refuge dans une certaine incompatibilité tactique avec Luis Enrique. « Avec ses coéquipiers, tout se passe bien, on voit qu’il y a une très belle ambiance. J’ai vu comment il félicitait Zaïre-Emery au centre d’entraînement, il y a des images qui ne trompent pas. Malgré tout, sur le terrain, je ne le sens pas épanoui. Et je sens qu’il y a des manques peut-être parce que Luis Enrique lui demande des choses différentes par rapport à d’habitude et il a du mal à s’exprimer là-dessus ».

«Je pense vraiment que ce poids concernant son avenir pèse trop sur ses prestations»