PSG : Du très lourd est annoncé avec Mbappé !

Sauf nouveau rebondissement, le Real Madrid devrait enfin mettre la main sur Kylian Mbappé durant le prochain intersaison. Une victoire de taille pour Florentino Pérez, le président merengue, mais également Javier Tebas, le boss du football espagnol qui se réjouit à l’idée de pouvoir accueillir l’attaquant du PSG.

Le Real Madrid s’apprête à accueillir Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant du PSG a fait savoir à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le club durant l’intersaison, une fois son bail arrivé à expiration, le pensionnaire de Liga est le grand favori pour mettre la main sur un joueur courtisé depuis de très longues années. Florentino Pérez a donc de quoi jubiler, tout comme Javier Tebas, le patron de la ligue espagnole.



« Si Mbappé arrive, cela nous aidera à être plus compétitifs et à grandir encore plus vite »

« Cette année, nous avons le meilleur joueur du monde: Bellingham, la saison dernière Lewandowski était à un très bon niveau, l'Atlético a Griezmann, et si Mbappé arrive, cela nous aidera à être plus compétitifs et à grandir encore plus vite », savoure Javier Tebas, interrogé par A Bola et relayé par RMC .

Le PSG doit recruter du lourd

De son côté, le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé, disputant actuellement sa septième saison et qui s’est imposé comme le visage du club au fil des années. Les recherches ont déjà débuté pour sa succession, alors que les noms de Victor Osimhen (Naples), Rafael Leao (AC Milan) ou encore Bernardo Silva (Manchester City) circulent pour débarquer durant l’été.