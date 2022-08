Foot - PSG

Donnarumma sait comment régler le problème des penaltys

Publié le 26 août 2022 à 23h15 par Quentin Guiton

Si tout va pour le mieux en ce début de saison pour le PSG, le club a quand-même été secoué par l’affaire du penaltygate. Pour rappel, Kylian Mbappé avait refusé de laisser Neymar tirer un penalty. Depuis, l’affaire semble réglée, preuve en est l’éclatante victoire face à Lille (1-7) et les sourires qui ont été aperçus sur les visages des personnes concernées. Et à présent, c’est au tour de Gianluigi Donnarumma d’être interrogé à ce sujet, deux semaines plus tard. Et le portier italien semble avoir trouvé la solution…

Le PSG réalise un début de saison tout simplement exceptionnel. Sur les trois premiers matchs en championnat, trois victoires et trois cartons ! Au total, le PSG a marqué 17 buts en trois matchs. Irréel. Pourtant, le club de la capitale a été perturbé par une nouvelle polémique…

Mercato - PSG : Pour son transfert, Mauro Icardi a tout prévu https://t.co/hrdo2auASL pic.twitter.com/dkus4wpT7B — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Le penaltygate, de l’histoire ancienne

Ainsi, face à Montpellier, Kylian Mbappé et Neymar s’étaient opposés pour tirer un penalty. Le Brésilien n’avait alors pas aimé et n’avait pas hésité à liker des tweets critiquant le Français après le match. Un nouveau penaltygate éclatait donc. Mais ce problème aurait été rapidement réglé en interne. Pourtant, l’affaire continue de faire parler.

« S’ils veulent, moi je peux tirer le penalty »