PSG : Donnarumma écarté, les masques tombent !

Quatre saisons, des titres nationaux, une Ligue des champions et puis s'en va ? Gianluigi Donnarumma ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec le Paris Saint-Germain au sujet de la prolongation de son contrat expirant en juin prochain. En parallèle, le club parisien se serait déjà entendu avec Lucas Chevalier pour sa venue cet été. L'occasion pour Kevin Diaz de révéler le projet du PSG pour tourner la page Donnarumma. Explications.

En ce début de semaine, les feuilletons Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier ont fusionné du côté du PSG. Ne parvenant pas à trouver un accord salarial avec le gardien italien et son entourage, le comité directeur du Paris Saint-Germain n'a pas manqué de le faire avec le gardien du LOSC appelé en équipe de France par Didier Deschamps cette saison.

«Ils ont pris Tenas il y a deux ans, Safonov l'année dernière. C'est quand même clair» Un contrat de cinq saisons aurait déjà été convenu entre le PSG et Lucas Chevalier lorsqu'un transfert de 50M€, bonus compris, se dessinerait en coulisses. Aux yeux de Kevin Diaz, il est clair que le plan des dirigeants parisiens est d'offrir un gardien de but bon au pied à Luis Enrique. Domaine dans lequel Donnarumma n'excelle pas vraiment. « Le PSG veut un gardien qui est différent de Donnarumma, joueur ballon au pied. Ils ont pris Tenas il y a deux ans, Safonov l'année dernière. C'est quand même clair. Pourquoi donc proposer une prolongation à Donnarumma si tu veux passer à un autre profil ? Parce que c'est très simple. On sait aujourd'hui que le football est un sport, mais aussi une économie ».