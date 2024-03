PSG : Dembélé attaqué par Neymar, c'est validé par Riolo !

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a dépensé 50M€ pour s'offrir Ousmane Dembélé. Si l'international français apporte beaucoup sur le terrain, il est encore trop peu décisif avec le club de la capitale. Cela lui avait d'ailleurs valu un tacle de la part de Neymar. Et voilà qu'aux yeux de Daniel Riolo, c'est logique.

Ousmane Dembélé en fait des différences quand il est sur le terrain avec le maillot du PSG. Mais quand il s'agit d'être décisif, c'est plus compliqué pour l'ancien du FC Barcelone. Avec seulement 1 but et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, Dembélé est pointé du doigt pour son rendement. On attend beaucoup plus du Français.



Neymar se moque de Dembélé

Récemment, c'est Neymar qui avait rajouté de l'huile sur le feu à propos du faible rendement d'Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG. En effet, sur Instagram , le Brésilien avait réagi à un post où on pouvait notamment lire : « Buts sous le maillot du PSG cette saison, Neymar 2, Ousmane Dembélé 1 ».

Riolo approuve