PSG - Clash : Pierre Ménès dézingue deux joueurs de Pochettino !

Publié le 7 mars 2022 à 1h45 par A.D.

Ce samedi soir, le PSG s'est incliné face à l'OGC Nice à l'Allianz Riviera. Après la rencontre, Pierre Ménès a adressé un énorme tacle à Thilo Kehrer et Georginio Wijnaldum.

A quatre jours du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG est tombé face à l'OGC Nice. Opposés aux Aiglons de Christophe Galtier ce samedi soir, les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés par le plus petit des scores (1-0). Et selon Pierre Ménès, Thilo Kehrer et Georginio Wijnaldum n'ont pas du tout été au niveau lors de la rencontre.

«Pochettino avait aligné une équipe avec deux boulets nommés Kehrer et Wijnaldum»